STJD pode tirar Luís Fabiano do campeonato O atacante Luís Fabiano, do São Paulo, pode se despedir nesta terça-feira do Campeonato Brasileiro de 2003. Ele será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em conseqüência da expulsão na partida contra o Corinthians, em 12 de outubro. A quatro rodadas do fim da competição, Luís Fabiano corre o risco de ser suspenso por até quatro partidas. O advogado do clube, José Carlos Ferreira Alves, vai levar ao tribunal um documento e alguns argumentos para tentar atenuar a pena. Luís Fabiano é reincidente e está denunciado em dois artigos do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF): o 307 e o 310. O primeiro trata de desrespeito ao árbitro ou a seus auxiliares e prevê suspensão de um a quatro jogos. De acordo com a interpretação da procuradoria do STJD à súmula da partida, Luís Fabiano ofendeu a árbitra Sílvia Regina de Oliveira. Mas Ferreira Alves obteve uma declaração formal e textual de Sílvia, em que ela garante não ter sido desrespeitada nem ofendida pelo atleta. "Com relação a isso, acredito que o jogador só receba uma multa." O 310 refere-se a agressões contra companheiro de time ou adversário - o atacante deu uma cabeçada em Marquinhos, do Corinthians - e estipula afastamento de dois a quatro jogos. As penas não podem ser somadas - valerá a que for mais severa. Para a defesa, o lance ocorreu em circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelos auditores. "O Luís Fabiano cometeu o ato em desafronta à grave ofensa moral e o fez de revide imediato. Além disso, vem prestando serviços relevantes ao futebol brasileiro", disse Ferreira Alves, lembrando que Luís Fabiano integra a seleção dirigida por Carlos Alberto Parreira. "Portanto, vou pedir a pena mínima do 310, que é de dois jogos de suspensão." Caso se confirme a pena máxima, de quatro partidas, Luís Fabiano deixaria o colega Dimba, do Goiás, com o qual divide a liderança da artilharia do Brasilerio, com 29 gols cada, com caminho aberto para se tornar o principal goleador da competição. O julgamento está previsto para começar às 16 horas e vai ser realizado um mês depois do incidente. "Não sei e nem tenho a menor idéia do porquê de o caso ter sido levado só agora ao plenário", comentou o advogado e diretor-jurídico do São Paulo.