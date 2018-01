STJD pode tirar Marília da liderança Apesar de ter perdido a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília se manteve na liderança isolada, com 13 pontos. Agora, terá que se preparar para enfrentar os auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), uma vez que o Tribunal acolheu a denúncia da Anapolina, que reivindica os três pontos da partida de abertura da competição, vencida pelo Marília por 2 a 0. O julgamento ainda não tem data definida. O advogado do Marília, João Vicente Feijó Gazolla, garante estar bem documentado em relação ao caso. "No máximo, o que houve foi que a CBF induziu o clube ao erro. Mas tudo me parece perfeitamente legal", assegura. Se for julgado e penalizado, o Marília perderia os três pontos, passando a somar 10. A Anapolina ganharia três pontos e ficaria com 13, assumindo, portanto, a liderança da segunda divisão. O caso é complicado. Por causa do feriado prolongado (17 a 23 de abril), tendo em vista que no dia 23 foi feriado no Rio e a CBF acabou emendando, o departamento de registros e transferências da entidade liberou a circular de número 11/2003. Ela informava que a data limite para que os nomes dos atletas constassem no BID (Boletim Informativo Diário) fosse prorrogado para dia 24 ainda em relação à primeira rodada. A circular é datada do dia 15 de abril e assinada por Luís Gustavo, diretor do departamento. O problema é que o diretor do departamento técnico, Virgílio Elísio, encaminhou outro documento aos clubes, datado de 25 de abril, comunicando que a data limite para o aparecimento no BID era dia 25. Em cima deste documento o Marília escalou os jogadores Romualdo e Jailson para enfrentar a Anapolina. Só que depois o mesmo departamento técnico retificou a informação, alegando ter cometido um equívoco. Este comunicado, porém, só chegou aos clubes no dia 28 de abril, portanto, dois dias após a realização do jogo. Outro problema - Se o caso Marília é confuso, o mesmo não se pode dizer de outra pendência jurídica envolvendo Náutico e Joinville. O time catarinense deve ganhar os pontos pelo uso irregular do lateral-esquerdo Marcos Lucas, que simplesmente não apareceu no BID anterior à estréia dos times na Série B. O Náutico venceu o jogo por 4 a 3, em Recife. Caso seja punido, o Náutico perderá três pontos, caindo de 11 para oito. O Joinville ganharia três e somaria, então, seis pontos na tabela, deixando a penúltima colocação do campeonato.