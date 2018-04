STJD pune Dunga e Elano por expulsão diante do México

Como esperado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o técnico da seleção brasileira, Dunga, e o meia Elano, na tarde desta quinta-feira, pelas expulsões no amistoso diante do México, realizado em setembro, em Boston, nos Estados Unidos, que terminou com a vitória brasileira por 3 a 1. Dunga foi expulso por reclamar com a arbitragem, sendo indiciado no artigo 49 do Código Disciplinar da Fifa (CDF), por conduta antidesportiva contra um oficial da arbitragem, enquanto Elano levou vermelho por uma falta violenta, no segundo tempo da partida. Para a sorte dos dois, o STJD diz que a punição vale somente para jogos amistosos, ou seja, os dois estão liberados para os jogos das Eliminatórias diante do Peru e Uruguai, dias 18 e 21 deste mês, respectivamente. Assim, a primeira suspensão será no amistoso diante da Irlanda, no dia 6 de fevereiro de 2008. Ao ser indagado sobre o fato de ser julgado pelo STJD, Dunga preferiu contemporizar e deixar claro que respeitaria a decisão, apesar de entender que sua atitude, num outro país, não seria da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Apesar da suspensão decidia pelo STJD ser de quatro partidas, o técnico cumprirá inicialmente apenas a metade, e poderá ficar livre da punição nos outros dois jogos caso se comporte bem pelo período de seis meses, informou o site justiçadesportiva.com.br, afiliado ao STJD. "O tribunal do STJD decidiu pela maioria de votos suspender o técnico Dunga por quatro partidas por infração ao artigo 49 do CDF", informou o site.