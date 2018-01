STJD pune Marília com perda de mando A 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o Marília com a perda de um mando de jogo no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. A punição é conseqüência de incidentes registrados em seu estádio na partida contra o Botafogo, pela segunda fase do campeonato. Na ocasião um dos bandeirinhas foi alvejado com copos de água e outros objetos pela torcida e os incidentes foram relatados na súmula do jogo. Com a decisão, o time do interior paulista será obrigado a mandar seu próximo jogo em casa para uma cidade a pelo menos 150 km de distância. Os dirigentes do Marília reclamaram muito da antecipação do julgamento - previsto para a próxima terça-feira mas que acabou sendo realizado hoje. Eles suspeitam que a mudança teria a interferência direta do Botafogo - que iria enfrentar o Marília na próxima rodada, na casa do Marília. O mais provável é que esta partida seja realizada na cidade de São José do Rio Preto.