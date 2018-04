STJD quer aumentar pena de Jóbson para quatro anos

Suspenso por dois anos no julgamento de terça-feira, o atacante Jóbson poderá ter a pena aumentada nos próximos dias. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recorreu da decisão nesta sexta-feira e pretende dobrar a suspensão para quatro anos.

A Procuradoria alegou que a decisão de terça não levou em conta alguns agravantes da situação do jogador, que admitiu ter consumido crack em seu depoimento. A defesa de Jóbson tem até a segunda-feira para recorrer. O novo julgamento, desta vez no Pleno do tribunal, ainda não tem data para acontecer.

O órgão do STJD rebateu a avaliação de que Jóbson deveria ser tratado, e não punido. A Procuradoria alegou que não há indícios de que ele esteja recebendo qualquer orientação médica e considerou esta constatação um agravante que poderá aumentar a pena do atleta.

Jóbson foi flagrado em dois exames antidoping seguidos ao final do Campeonato Brasileiro de 2009. Os testes apontaram consumo de cocaína. O atacante do Botafogo foi suspenso preventivamente ainda no ano passado, e teve a pena definitiva estabelecida no julgamento desta terça-feira.