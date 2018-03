STJD quer punir árbitros omissos Os árbitros que se cuidem. Luiz Zveiter, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), anunciou na sexta-feira que não perdoará os omissos. Prometeu rigor na fiscalização da arbitragem com base nas imagens da televisão. É o mesmo expediente que tem usado para punir jogadores e técnicos. Desde que o STJD adotou a tevê como subsídio de suas denúncias, em maio, sete atletas, um técnico e um árbitro já foram punidos. O povo brasileiro está cansado diante de tanto desrespeito. Cenas de violência entre atletas, ninguém agüenta mais isso. Os árbitros também têm de assumir a responsabilidade. Vamos fazer uma fiscalização rigorosa em cima da arbitragem. Cobrar relatórios sérios?, disse Zveiter, na sexta-feira. Leia mais no Jornal da Tarde