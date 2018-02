STJD recebe recurso do Santos O fax do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi consertado depois de dois dias sem condições de uso, o que impediu por algum tempo ação do Santos para que houvesse julgamento em segunda instância de recurso a favor da anulação de decisão que determinou a repetição de 11 partidas do Campeonato Brasileiro. O problema fora denunciado pelo advogado do clube, Marcílio Krieger. O Santos, porém, enviou a documentação do recurso via correio e hoje mesmo o STJD já estava de posse dos papéis. Agora, a Procuradoria do tribunal vai analisar o pedido e em seguida dará um parecer, indicando se acolhe ou não a ação do clube santista. O fax do STJD voltou a funcionar hoje mesmo.