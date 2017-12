STJD recoloca Figueirense na Série A O Figueirense está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira à noite, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da CBF, por 6 votos a 2, manteve o placar de 1 a 0 para o time catarinense na partida do dia 22 de dezembro, contra o Caxias, pelas finais da Série B. Nesta partida, a torcida catarinense invadiu o gramado antes do término da partida. O STJD, em julgamento do dia 11 de abril, punira o Figueirense com base no artigo 299 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). O time de Santa Catarina foi punido com a perda dos pontos, do mando de campo e da parte da renda. No julgamento desta quinta-feira, o STJD manteve as punições, mas manteve também o placar de 1 a 0 para o Figueirense. Desta forma, as duas equipes terminaram com o mesmo número de pontos, mas a equipe catarinense ficou com um melhor saldo de gols e com a vaga na elite do futebol brasileiro. O Caxias, que é dirigido por um conselho de dirigentes, poderá recorrer à Fifa ou à Justiça Comum.