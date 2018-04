STJD reduz pena de 15 para 11 jogos e Kleber volta ao Coritiba contra o Vitória

Após seguidos recursos negados, o atacante Kleber enfim obteve sua primeira vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira. O tribunal aceitou reduzir de 15 para 11 jogos de suspensão, liberando seu retorno ao Coritiba para o jogo contra o Vitória, no dia 28, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Desta forma, Kleber terá que cumprir apenas mais um jogo de gancho antes de fazer seu retorno aos gramados. As quatro partidas restantes da punição inicial serão convertidas para uma multa de R$ 160 mil, sendo que R$ 110 mil serão revertidos para sete instituições de caridade - o jogador terá que marcar presença em quatro delas.

A decisão coube ao presidente do STJD, Ronaldo Botelho Piacente, que deferiu parcialmente o pedido de reconsideração do clube paranaense. O argumento dos advogados do Coritiba é que o jogador cumpriu dois terços da pena imposta e já ficou 42 dias afastado dos gramados.

Kleber foi punido inicialmente com 15 jogos de suspensão, sendo seis por agressão e nove por cusparada no jogador Edson, do Bahia, em partida disputada no dia 15 de junho, no Couto Pereira, pela sétima rodada do Brasileirão. Após ser punido, o jogador tentou dois recursos para redução de pena no STJD, sem sucesso.

Com a decisão do presidente do STJD, Kleber vai cumprir seu último jogo de suspensão no domingo, na partida entre o Coritiba e o Santos. Ele poderá fazer seu retorno aos gramados na rodada seguinte, contra o Vitória, na capital paranaense.