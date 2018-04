STJD reduz pena de D'Alessandro para cinco jogos

O STJD desclassificou a denúncia baseada no artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - agressão física - e julgou o jogador com base no artigo 258, por atitude antidesportiva. Com esta mudança, D''Alessandro ficará de fora dos jogos contra Santo André, Corinthians, Palmeiras, Santos e Goiás, nas próximas rodadas.

O meia foi julgado por causa da confusão na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Na ocasião, o jogador tentou agredir o zagueiro William. No entanto, a defesa do Inter apresentou um vídeo do jogador corintiano negando a tentativa de agressão de D''Alessandro, o que foi determinante para a decisão do STJD.