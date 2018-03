STJD reduz pena e Diego Souza pode jogar no domingo

O meia Diego Souza está liberado para defender o Palmeiras, no próximo domingo, contra o Atlético Paranaense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou recurso impetrado pelo departamento jurídico do clube e decidiu reduzir a pena do jogador para um jogo. Diego Souza foi expulso na estréia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. Em julgamento anterior, o meia palmeirense foi suspenso por três partidas. O jogo contra o Atlético Paranaense seria o último em que Diego Souza não poderia atuar. Expulso no mesmo lance, Carlinhos Paraíba, do Coritiba, também poderá entrar em campo neste final de semana. Ele também tinha sido suspenso por uma partida e teve sua pena reduzida para um jogo. O jogador deverá ser utilizado por Dorival Júnior contra o Cruzeiro, neste domingo. Contra o Atlético Paranaense, no Palestra Itália, o Palmeiras não poderá contar com o volante Pierre, que cumprirá suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos.