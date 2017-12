STJD se pronuncia amanhã sobre Dênis O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, vai-se pronunciar somente amanhã sobre o ?caso? Dênis Marques, jogador do Atlético-PR que estaria atuando de forma irregular no Campeonato Brasileiro. Ele recebeu denúncia no tribunal de que Dênis teria um contrato em vigor com um clube árabe, o Kwait Sport Club, e, portanto, não poderia ter firmado compromisso com o Atlético-PR. Em seguida, Zveiter pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que lhe enviasse os documentos de Dênis para uma análise preliminar. Na terça-feira à noite, a entidade remeteu os papéis ao STJD. A advogada Vera Otero, especialista em justiça esportiva, explicou hoje que não existe nenhuma possibilidade de o clube paranaense ser punido com perda de pontos no Brasileiro, por causa da suposta irregularidade na escalação de Dênis. "A Procuradoria do STJD tem prazo de dois dias, após a partida, para oferecer denúncia, em casos de atletas sem condições legais de jogo. Em nenhuma das dez vezes em que Dênis Marques atuou neste Campeonato Brasileiro houve denúncia contra o jogador ou o clube dentro desse prazo", disse Otero, advogada de vários clubes da Primeira e Segunda Divisão do futebol brasileiro. Ela acrescentou que liminar em poder do Atlético-PR livra o clube de uma eventual punição. De acordo com Marcos Motta, advogado contratado pelo Kwait Sport, a Fifa tem ciência de que Dênis Marques abandonou o Kuwait sem o consentimento do clube e que, assim, não estaria em condições legais para defender nenhuma outra agremiação. "A liminar do Atlético-PR na Justiça comum para dar legalidade à presença do atleta nos jogos do Brasileiro esbarra na determinação da Fifa de que entidades ou clubes só podem recorrer à justiça esportiva para resolver problemas com atletas", declarou. Segundo Motta, a CBF corre o risco de ser punida pela Fifa se Dênis Marques e o Atlético-PR não forem penalizados.