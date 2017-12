STJD suspende Anderson pode dois jogos A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta quarta-feira, com dois jogos de suspensão o zagueiro Anderson, do Corinthians, e o lateral-esquerdo Bill, da Ponte Preta. Um dos destaques da noite foram as multas aplicadas a Fortaleza e Vitória, R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente, pelo fato de as suas torcidas terem arremessado objetos em campo. O clube cearense ainda perdeu dois mandos de campo, enquanto o baiano, um. Anderson foi punido por causa da expulsão na partida que originou a elevada punição ao Fortaleza, pela Copa do Brasil, realizada em 5 de abril. Já o outro atleta corintiano julgado na noite desta quarta-feira, o meia Fabinho, advertido com o cartão vermelho no confronto contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 28 de abril, foi absolvido. A Ponte Preta, além de Bill, também teve o volante Marcos Vinícius punido, com uma partida, por ter sido expulso no jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, dia 8 de abril. No mesmo julgamento, o zagueiro Nen, do Palmeiras, também foi suspenso por uma rodada.