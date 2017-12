STJD suspende cartola do Atlético-MG O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu nesta quinta-feira, por 360 dias, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, Alexandre Khalil. Segundo a punição da entidade, o dirigente está proibido de exercer qualquer atividade no futebol por ter ofendido o presidente da Federação Carioca de Futebol, Eduardo Vianna, por intermédio de jornais.