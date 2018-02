STJD suspende Ceará por um ano O Ceará, que em 2005 disputaria a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B, além do Estadual, foi suspenso, hoje, pela CBF, por um ano de competições oficiais. A entidade não gostou de o time ter entrado na Justiça Comum por não concordar com as datas propostas pela Federação Cearense das finais do Estadual deste ano. O Fortaleza foi declarado campeão e o Limoeiro, vice.