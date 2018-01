STJD suspende dirigente do Atlético-MG O ex-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-MG, Alexandre Kalil, foi suspenso nesta terça-feira por um ano pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O dirigente fora denunciado por ter feito críticas ao presidente do STJD, Luíz Zveiter. Ele não compareceu ao julgamento e nem enviou advogado. O jogador Fábio Bahia, do Vila Nova, expulso na partida contra o Anapolina, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi suspenso dois jogos. A comissão ainda solicitou as fitas de vídeo dos clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro e Grêmio e Internacional. Em ambos os casos, os auditores querem analisar os lances envolvendo os atletas Kim, do time mineiro, e Luís Mário, da equipe gaúcha. Os dois cometeram faltas violentas.