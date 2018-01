STJD suspende Edu Dracena por cinco jogos O zagueiro Edu Dracena, do Cruzeiro, foi suspenso por cinco partidas, nesta segunda-feira à noite, pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por ter agredido com uma cotovelada Alex Alves, do Atlético-MG, no clássico disputado em 12 de outubro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A procuradoria do tribunal acatou denúncia do Atlético, com base nas imagens do lance. Mesmo que o Cruzeiro recorra ao STJD, a punição dificilmente vai ser alterada. Assim, Edu Dracena desfalcará a equipe contra Internacional, Figueirense, Fortaleza, Grêmio e Vasco. Dos quatro auditores presentes à sessão, dois votaram por cinco jogos de suspensão e os outros, por seis. Como houve empate, prevaleceu a pena mais benéfica para o réu, que se recusou a dar entrevistas ao ouvir a sentença no plenário. O relator do processo, Luiz Roberto Nicolini, lembrou do dano causado em Alex pela cotovelada - fratura no nariz - e repudiou a atitude de Edu Dracena. "O senhor não deveria pedir desculpas apenas ao Alex. Mas também, ao futebol, ao torcedor e a todos os desportistas." Antes, diante do presidente da comissão, Vanderlei Rebello, Edu Dracena disse que a jogada foi acidental. "Houve um impacto do meu braço no rosto do companheiro; a bola estava no alto, eu dei três passos para a frente e, com o movimento de subir, é normal usar o braço." A defesa, composta pelos advogados Ari Frota e Guilherme Aquino, tentou desqualificar a denúncia, ao afirmar que nem sequer houve um empurrão de Edu em Alex Alves - somente um "encontrão". O teipe do jogo, com a repetição da agressão do zagueiro do Cruzeiro, foi levado ao tribunal pelos dois advogados. Mas a estratégia piorou a situação. O auditor Luiz Geraldo votou pela suspensão de seis partidas após analisar as imagens no plenário. "Eu fiquei mais seguro agora, ao ver a ?prova? da defesa, de que houve uma agressão muito grave. Preferia privar o Edu Dracena de atuar até que a vítima voltasse a jogar. Mas a legislação esportiva não prevê isso." A pena foi baseada no 1º parágrafo do Artigo 308 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF) - ?praticar jogada violenta que resulte em lesão ao adversário, que o impossibilite de prosseguir na partida?.