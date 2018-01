STJD suspende Fininho preventivamente O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Aprobatto, decidiu nesta sexta-feira suspender preventivamente o atleta Vinícius Aparecido Campos, o Fininho, do Corinthians, por gestos obscenos no jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. A suspensão preventiva foi pedida pelo procurador Fabrício Dazzi e vale até o julgamento do mérito da denúncia por uma Comissão Disciplinar do STJD. Fininho, até então, não poderá atuar pela Copa do Brasil, mas está liberado para participar de jogos pelo Campeonato Paulista.