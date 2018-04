STJD suspende Jobson por dois anos por uso de crack

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu, na noite desta terça-feira, o atacante Jobson por dois anos por ter dado positivo nos exames antidoping realizados nas partidas em que defendeu o Botafogo contra Coritiba (8 de novembro), e Palmeiras (6 de dezembro), pelo Brasileirão.

Inicialmente, Jobson, de 21 anos, havia revelado ter utilizado cocaína. Porém, em seu depoimento no STJD o jogador surpreendeu ao afirmar que utilizou crack. "Eu fumei crack, e não foi apenas uma vez. Não posso dizer se sou viciado ou não, mas utilizei a droga mais de uma vez."

Jobson corria o risco de ser banido do futebol pelo motivo de ser reincidente no doping. Apesar de ter pego uma pena de dois anos, a defesa do jogador afirmou que pretende recorrer do resultado do julgamento.

Pelo fato de ter sido flagrado no exame antidoping, Jobson não foi contratado pelo Cruzeiro. O jogador era um dos pedidos do técnico Adilson Batista para a disputa da Copa Libertadores.