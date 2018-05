STJD suspende Jobson preventivamente por 30 dias

Um dia depois de ter confirmado o exame antidoping para cocaína, o atacante Jobson foi punido preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira,16. O atleta foi flagrado no teste realizado ao fim da partida do Botafogo contra o Coritiba, no dia 8 de novembro, pelo Brasileirão.

Apesar de ter jogado pelo time carioca, Jobson será defendido pelos advogados do Brasiliense, clube que detêm os seus direitos. O Brasiliense deverá apresentar a pré-defesa dentro de cinco dias, de acordo com prazo estipulado pelo STJD.

O atleta ficará suspenso preventivamente até o dia 16 de janeiro. Até esta data, o tribunal deverá marcar uma sessão extraordinária para julgar o caso de doping. O atacante poderá ser suspenso por até dois anos.

Com o anúncio da contraprova, na quarta-feira, Jobson foi descartado do Cruzeiro, clube que tinha acerto verbal com o atacante. O presidente Zezé Perrella avisou que não tem mais interesse na contratação do jogador, que deveria ir para a equipe de Belo Horizonte logo após o fim do Brasileirão.