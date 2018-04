STJD suspende jogo da Ponte Preta pela Copa do Brasil

CAMPINAS - A partida de volta da Ponte Preta contra o Baré-RR, que aconteceria nesta quarta-feira, em Campinas, pela primeira fase da Copa do Brasil, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no final da tarde desta segunda-feira. Por ordem de seu presidente, Rubens Approbato Machado, a entidade encaminhou um fax ao clube campineiro, informando sobre a suspensão do jogo que seria realizado no estádio Moisés Lucarelli.

No comunicado, a explicação foi de que a maior parte dos jogadores do Baré, que atuou na partida de ida - vitória paulista por 1 a 0 -, estava irregular. De acordo com as informações, muitos dos atletas ainda eram amadores e não possuíam registros no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O julgamento do caso está marcado para a próxima quinta-feira, às 18 horas, na sede do STJD, no Rio de Janeiro. Se o Baré for absolvido, o segundo jogo acontecerá no próximo dia 16. Caso contrário, a Ponte Preta será declarada vencedora e passará de fase automaticamente.

Quem terá de esperar pelo futuro adversário na Copa do Brasil é o Goiás. O time goiano conquistou a vaga à segunda fase sem a necessidade da partida de volta, já que goleou o Vitória-ES por 4 a 1, na capital capixaba.

Quem sairá bastante prejudicado com esta suspensão é o clube roraimense. Sem dinheiro para bancar uma viagem de avião, a delegação está viajando para Campinas de ônibus. O grupo embarcou da capital de Roraima na última sexta e a previsão de chegada era para esta terça, por volta das 12 horas.