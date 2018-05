STJD suspende Jonathan, do Cruzeiro, por uma partida Julgado pela expulsão no confronto contra o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Jonathan foi suspenso nesta terça-feira em um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta do Cruzeiro precisará cumprir a punição na próxima partida organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).