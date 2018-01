STJD suspende Ramon por 180 dias O jogador Ramon, do Atlético Mineiro, foi suspenso por 180 dias nesta segunda-feira à noite pela 1.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por ter agredido com um soco o atleta Robson, do Flamengo, em partida disputada dia 3 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O clube mineiro vai recorrer da decisão ao Pleno do STJD. Os auditores consideraram muito grave a parte do corpo escolhida por Ramon no ato da agressão: ele desferiu um soco na genitália de Robson. Isso ficou claro nas imagens exibidas no STJD.