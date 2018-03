STJD suspende Rogério preventivamente O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, foi suspenso preventivamente pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter. Ele analisou a fita com imagens da partida entre a equipe paulista e o Goiás, no dia 14 de maio, pela Copa do Brasil, e chegou a conclusão de que o jogador agrediu o atacante Dimba. O julgamento será realizado pela 2ª Comissão Disciplinar do tribunal e acontecerá na terça-feira. Com a decisão, o jogador está fora do clássico com o Santos, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. ?Agora, estou aguardando as imagens do volante Amaral, do Grêmio, e do atacante Fernando Baiano, do Flamengo", contou Zveiter. ?Essa prática de se punir usando a imagem da TV será cada vez mais freqüente." Zveiter também suspendeu de forma preventiva o juiz Heber Roberto Lopes, que teria xingado o meia Marcelinho no jogo entre Vasco e Cruzeiro, no dia 14, pela mesma competição. Além deles, o zagueiro Nei Baiano, do Vila Nova-GO, também foi suspenso por ter dado um tapa na mão da árbitra Sirley Cândida, na partida entre o Vila e o Anapolina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a segunda vez que algum atleta é punido tendo por base imagens da TV. ?A punição só aconteceu hoje, porque somente agora recebi as imagens da TV", disse o presidente do STJD. "O ideal seria que a televisão me mandasse as imagens em 24 horas. Para eu poder decidir logo."