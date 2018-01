STJD suspende Scolari por 30 dias A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu, na noite desta quarta-feira, suspender por 30 dias o técnico Luis Felipe Scolari, do Cruzeiro. A punição deve-se às ofensas proferidas por Scolari contra o árbitro Carlos Eugênio Simon em jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro pela Copa Sul Minas. O técnico e o árbitro são antigos desafetos.