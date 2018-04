STJD suspende Serginho por um jogo O zagueiro Serginho, do São Caetano, foi suspenso hoje à tarde por um jogo pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atleta foi julgado por causa de sua expulsão no empate com o Atlético-MG, por 1 a 1, em 12 de agosto, no Estádio Anacleto Campanella. Como já cumpriu suspensão automática, o atleta poderá atuar quarta-feira, contra o Figueirense, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro havia sido denunciado no art. nº 255 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) - "praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe" - e poderia ter sido apenado por até três partidas.