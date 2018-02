STJD suspende vantagem do São Paulo A final do Campeonato Paulista está sub judice. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luís Zveiter, suspendeu nesta sexta-feira a decisão do Comitê Executivo da Federação Paulista de Futebol que dava vantagem ao São Paulo em caso de empate em número de pontos no confronto com o Corinthians. O STJD acatou o pedido da diretoria corintiana, deixando a definição do campeão para o julgamento do recurso do Corinthians impetrado no TJD da FPF. Assim, como o Corinthians ganhou o primeiro jogo por 3 a 2, será o campeão se empatar ou vencer novamente o jogo deste sábado. Em caso de vitória do São Paulo, por qualquer placar, a decisão será na Justiça. ?Como me foi pedido um efeito suspensivo pelo Corinthians, suspendi todos os critérios de desempate. Agora, se os clubes se reunirem comigo antes da partida e chegarem a um acordo, posso rever isso?, explicou Luís Zveiter, adiantando que o saldo de gols pode sim servir de critério de desempate, caso os clubes concordem. Agora, a vantagem de jogar por dois resultados iguais só será definida no julgamento do TJD.