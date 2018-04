STJD suspende volante do Grêmio por 120 dias

lante Eduardo Costa, do Grêmio, foi suspenso, na noite desta sexta-feira, por 120 dias pela 4.ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por agressão ao atleta Claiton, do Atlético-PR, após jogo entre as duas equipes, disputado em 31 de outubro, na Arena da Baixada. A partida foi marcada por incidentes nas dependências do estádio, mas o Atlético-PR acabou absolvido por unanimidade pelos auditores da Quarta Comissão. No mesmo julgamento, o atleta Tcheco foi suspenso por duas partidas por ter se envolvido no tumulto, em que até uma porta de vestiário da Arena da Baixada foi arrancada. Para os votantes do STJD, o clube paranaense não poderia ser responsabilizado por atitudes "antidesportivas" que partiram do adversário, no caso de atletas do Grêmio.