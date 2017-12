STJD suspende zagueiro Jean por 2 jogos A 2º Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o zagueiro Jean, do São Paulo, por dois jogos, pela expulsão no confronto com o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 9 novembro, em que os paranaenses venceram por 4 a 3. Como o atleta já cumpriu uma partida de suspensão, desfalcará o time paulista somente contra a Ponte Preta, no dia 30. Já o lateral-direito Rodrigo e o zagueiro André Dias, ambos do Paysandu, e que brigaram na derrota para o Vasco, por 2 a 1, no dia 5 de novembro, foram punidos severamente. O primeiro foi suspenso por seis jogos e o segundo, por três. Rodrigo já foi dispensado do time paraense. Ele começou o incidente ao agredir André, que revidou.