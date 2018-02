STJD tira equipe da Copa do Brasil A 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu na noite desta terça-feira eliminar o Atlético Ibirama, de Santa Catarina, da Copa do Brasil, por ter escalado de forma irregular o jogador Fabrício no primeiro jogo contra o Ituano-SP. A partida de volta estava prevista para esta quarta-feira, no estádio Novelli Junior, em Itu, mas segundo a Justiça Desportiva, está cancelada com a conseqüente classificação da equipe paulista. A CBF, no entanto, ainda aguardava no final da noite de ontem, a comunicação oficial do STJD para desprogramar a partida. O jogo de ida terminou empatado por 0 a 0.