STJD tira o Gama da Copa do Brasil A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, nesta quarta-feira, eliminar o Gama da Copa do Brasil. O clube de Brasília escalou o atacante Allan irregularmente no seu jogo de estréia na competição: empate por 0 a 0 com o Paranavaí, dia 04, no Paraná. Gama e Paranavaí fazem o jogo de volta nesta quarta-feira à noite, no Distrito Federal. Como a decisão da 3ª Comissão ainda precisa ser referendada pelo STJD, a partida irá acontecer, mas terá caráter de amistoso. O STJD ainda julga dois casos similares na noite desta quarta-feira. Os clubes que teriam escalado jogadores irregularmente e podem ser eliminados são São Gonçalo-RN e Barra-MT, que enfrentaram Prudentópolis-PR e Santa Cruz, respectivamente.