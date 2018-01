STJD troca Nacional-PB por América-RN Por decisão unânime, por três votos a zero, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou, nesta terça-feira à noite, a perda de seis pontos do Nacional de Patos-PB em virtude da escalação irregular do meia Alisson na partida contra o Vitória de Santo Antão-PE, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paraibano está fora da competição e será substituido pelo América-RN. Com a unanimidade, o Nacional não tem direito a recurso e ficou com apenas três pontos no Grupo 6, atrás do América, que somou nove. O Coruripe-AL, com 15 pontos, terminou na liderança. Ao mesmo tempo que a decisão foi anunciada, o Departamento Técnico da CBF já anunciou que a partida entre América-RN e Ferroviário-CE, pela segunda fase, será na sexta-feira, às 20h30, em Natal. No domingo, na capital do Rio Grande do Norte, vão jogar ABC-RN e Sergipe-SE.