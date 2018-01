STJD usa TV e vai julgar mais quatro O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, tendo por base imagens de TV, acatou nesta quarta-feira denúncia por agressão contra quatro jogadores: o zagueiro Renato da Rosa e o volante Amaral, do Grêmio, o atacante Fernando Baiano, do Flamengo, além do zagueiro Aderaldo, do Vitória. A 1ª Comissão Disciplinar será a responsável pelo julgamento, previsto para segunda-feira, na sede do órgão, no Centro do Rio. Por supostamente ter dado uma "peitada" no árbitro Alício Pena Júnior (Fifa-MG), na partida contra o Figueirense, em 1º de junho, Renato Rosa pode ser suspenso por até um ano se for réu primário. Caso o zagueiro gremista seja reincidente, a pena passa a ser mínima de 1 ano e máxima de dois anos, de acordo com o art. nº 228, parágrafo 3º do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Já Amaral teria acertado um "pisão nos órgãos genitais" no meia do São Paulo, Aílton, dia 25 de maio. O volante foi incluso no Artigo nº 310 do CBDF e a punição prevista é de suspensão de dois a quatro jogos. Fernando Baiano foi flagrado pela TV "cuspindo" em direção ao goleiro Diego, do Atlético-PR, na partida do dia 25 de maio, e pode ser suspenso por um a quatro jogos por ter sido denunciado com base no art. nº 314 do CBDF. E Aderaldo, por causa de uma cotovelada no rosto do atacante Gil, do Corinthians, no dia 1º de junho, também foi denunciado no art nº 310 do CBDF.