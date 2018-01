STJD vai a favor do Santos no caso Jerri O Santos não corre mais o risco de perder os pontos das partidas contra Fluminense e Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, por causa da susposta irregularidade na escalação do meia Jerri. O Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta quinta-feira o recurso de ambas as equipes, que pleiteavam os pontos. Os auditores preferiram manter a decisão do vice-presidente do tribunal, Paulo César Salomão, que já havia negado o pedido. Além disso, o STJD decidiu absolver o zagueiro Paulo Baier, do Criciúma, pelo uso de doping na partida contra o Atlético-MG, também pelo Brasileiro. Os auditores entenderam que o jogador, suspenso anteriormente por 120 dias, não teve culpa na ingestão de um medicamento que continha a substância cortalidona. O culpado teria sido o médico do clube, que não verificou os remédios que o atleta tomou enquanto estava internado para tratar de um problema estomacal.