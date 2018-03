STJD vai analisar caso do Coritiba O Guarani entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Coritiba, para quem perdeu por 1 a 0, na estréia de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, vai se reunir nesta quarta-feira com procuradores do tribunal para analisar se o pedido será levado a julgamento, o que é considerado certo nos bastidores do STJD. O Guarani alega que o meia Ataliba, do Coritiba, não estava com o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), documento expedido pela Confederação Brasileira de Futebol para dar condições de jogo aos atletas no Brasileiro. E o Guarani está certo. Por descuido do Coritiba ou erro da CBF, Ataliba não teve seu nome incluído na lista do BID antes do jogo com o Guarani. Portanto, o Coritiba deve ser punido com a perda de seis pontos, conforme estabelece o Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O Guarani esperava ganhar os pontos do jogo, mas o presidente do STJD, Luiz Sveiter, antecipou que esse tipo de ação não iria prosperar. O time de Campinas, então, alterou o teor da apelação e fez a notificação formal da irregularidade ao tribunal.