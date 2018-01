STJD vai analisar conduta de Luxemburgo O presidente do do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, solicitou nesta segunda-feira a fita de vídeo do empate, por 1 a 1, entre Flamengo e Cruzeiro, a primeira da final da Copa do Brasil, realizada no último domingo, no Maracanã, para analisar a conduta do técnico Vanderlei Luxemburgo. Após o término do jogo, o treinador da equipe mineira acusou o juiz Carlos Eugênio Simon de ter prejudicado seu time ao dar o terceiro cartão amarelo para a dupla de zaga cruzeirense e deixar de marcar uma falta no meia Alex, no lance que originou o gol do Rubro-Negro, aos 48 minutos do segundo tempo. Zveiter também indeferiu o mandado de garantia da diretoria do Cruzeiro para que o zagueiro Cris pudesse ser escalado na segunda partida da Copa do Brasil, na quarta-feira. O jogador ainda possui um vínculo contratual, até 30 de junho, com seu ex-clube, o Bayer Leverkusen. Nos julgamentos desta segunda, realizados pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal, o volante Amaral, do Grêmio foi condenado a dois jogos de suspensão, por ter "pisado" em um adversário na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atacante Fernando Baiano, do Flamengo, foi suspenso por uma partida, por causa de uma "cusparada" no goleiro do Atlético-PR, Diego. A cotovelada de Aderaldo no atacante Gil, do Corinthians, lhe rendeu a suspensão por quatro partidas. Vale registrar que todas essas punições foram feitas tendo por base as imagens de TV. Com relação ao zagueiro Renato, do Grêmio, a 1º Comissão Disciplinar do tribunal constatou nas imagens da TV que não foi ele o autor da "peitada" no árbitro Alício Pena Júnior, no jogo contra o Figueirense, pelo Brasileiro. O meia Gavião foi o autor do golpe. Os auditores retiraram o julgamento da pauta, absolvendo Renato. Gavião, por sua vez, pode ser intimado. O meia Rodrigo Fabri, do Grêmio, expulso na partida contra o São Paulo não poderá atuar por três jogos. Já cumpriu um e ficará ausente do clássico contra o Internacional, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Carlos Alberto, da equipe paulista, foi absolvido. Outro jogador que ficará fora de um clássico é o atacante Edílson, do Flamengo. Expulso contra o Atlético-PR, pelo Brasileiro, ele foi punido com dois jogos de suspensão. Com isso, não enfrenta o Vasco, no domingo. O zagueiro Capone e o meia Adriano, ambos do Atlético-PR, além dos rubro-nergos, o zagueiro Váldson e o lateral-esquerdo Athirson foram multados.