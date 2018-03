STJD vai analisar tumulto no Morumbi O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai analisar as imagens do tumulto ocorrido após o jogo São Paulo x Ponte Preta, disputado quinta-feira, no Morumbi, para decidir se o clube da capital poderá sofrer alguma sanção. Atletas da Ponte Preta, como o goleiro Lauro, teriam sido agredidos por torcedores do time adversário ainda dentro do estádio, no momento em que tentavam chegar ao ônibus da delegação. O presidente do tribunal, Luiz Zveiter, disse que o caso é diferente do que ocorreu recentemente na Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Botafogo e Remo, em Niterói, quando um torcedor do clube carioca lançou um foguete no gramado, próximo ao goleiro do Remo. Por isso, o Botafogo foi punido com perda do mando de campo por uma partida. ?O CBDF (Código Brasileiro Disciplinar de Futebol) se detém mais nas atitudes de jogadores, árbitros, técnicos e dirigentes antes, durante e depois dos jogos. De qualquer forma, vamos analisar os fatos", disse Zveiter. Ele não quis falar sobre uma eventual punição ao São Paulo.