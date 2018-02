STJD vai intimar jogador e técnico O zagueiro Alemão, do Vasco, e o técnico Celso Roth, do Botafogo, deverão ser intimados a depor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por terem sugerido a existência de irregularidades na arbitragem brasileira, antes mesmo do escândalo envolvendo o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Alemão disse em entrevista a uma emissora de rádio, que ?um árbitro ainda em atividade?, teria entrado em campo com esquema acertado para marcar um pênalti. O jogador não disse o nome do árbitro, nem revelou a partida em que a fraude teria ocorrido. O zagueiro - que se transferiu do Volta Redonda após o campeonato estadual do Rio - deverá revelar na Justiça o nome do árbitro sob pena de sofrer uma ação judicial. Celso Roth também terá de se explicar. O técnico do Botafogo disse que sabe quando um árbitro entra em campo para errar premeditamente. Os auditores do tribunal querem saber como isso se dá.