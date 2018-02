STJD veta Edson para o clássico na Vila O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) informou ao Corinthians, nesta quinta-feira, que o lateral-direito Edson não poderá jogar o clássico contra o Santos, logo mais à noite, na Vila Belmiro. Como o jogador foi expulso na partida anulada em razão do escândalo da ?Máfia do Apito?, o órgão entende que ele não pode atuar no jogo remarcado. Naquela ocasião, Edson foi expulso por ter agredido, com um soco na nuca, o santista Elton. Em primeira instância, o lateral corintiano foi suspenso por 120 dias, mas depois a pena foi reduzida para apenas dois jogos. Edson seria uma das opções do treinador Antônio Lopes para o lugar do titular Eduardo, que ainda é dúvida com um trauma no tornozelo direito. Assim, Coelho deverá ganhar a posição no clássico caso Eduardo não possa jogar.