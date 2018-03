Stock Car: GP vai será decidido no tribunal A equipe Action Power vai recorrer ao tribunal da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) da punição dada a Cacá Bueno, que teve cassada a vitória obtida domingo no Paraná, na primeira etapa da Stock Car por irregularidade no carro. Giuliano Losacco foi declarado vencedor, mas a vitória está sub judice.