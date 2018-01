Stock: Thiago Camilo é o mais rápido O vencedor da última corrida do ano passado começou na frente a temporada 2005. O paulista Thiago Camilo, da Vogel (Chevrolet), foi o mais rápido nesta sexta-feira nos treinos livres em Interlagos. Ele fez 1min39s358 (média de 156,216 km/h), superando por 0s070 o paulista Pedro Gomes, da Katalogo (Mitsubishi), que marcou 1min39s428. O grid de largada será definido neste sábado. Camillo está confiante em começar o ano com uma pole. "O carro está muito bom. Tenho condição de brigar pelo pole. No entanto, o equilíbrio e tão grande na Stock e qualquer errinho significa perder várias posições no grid??, disse. Ele tem razão. Nesta sexta, os 15 primeiros no grid ficaram separados por menos de um segundo (o 15º, Neto de Nigris, da Nascar-Benamed (Mitsubishi), cravou 1min40s344). Treinaram 40 pilotos. Todos irão largar na corrida de domingo, embora o regulamento determine que apenas 38 pilotos participem das corridas. Pedro Gomes, que nesta sexta ficou a 70 milésimos de Thiago Camilo, acredita que poderá melhorar ainda mais se desempenho na sessão classificatória. "Nosso carro está bom, mas posso dizer que temos quatro cartas na manga?, disse, referindo-se ao fato de não ter usado pneus novos nesta sexta-feira. O atual campeão da Stock, o paulista Giuliano Losacco, da Medley/A. Mattheis (Chevrolet) foi terceiro no primeiro dia de treinos (1min39s452) e Hoover Orsi, da Nasr/Castroneves (Chevrolet), o quarto (1min39s606). Neste sábado, na tomada de tempos, os pilotos irão à pista um a um. Terão direito a duas voltas rápidas.