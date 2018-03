Stoichkov quer Romário e Maradona em jogo O ex-jogador Maradona e Romário, entre outras estrelas, foram convidados para a despedida dos gramados do meia Hristo Stoichkov, um dos maiores jogadores da história do futebol búlgaro e ídolo no Barcelona. O jogo será realizado no dia 29 de maio, no Camp Nou, e tem total aval do presidente do clube catalão, Joan Laporta. A idéia é reunir um time de estrelas que atuaram no Barcelona contra uma seleção mundial, composta por jogadores estrangeiros em atividade ou já aposentados. Outros nomes que estão cotados para a festa: o ucraniano Shevchenko, os italianos Maldini e Roberto Baggio, os holandeses Marco van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard (atual treinador do Barcelona), o romeno George Hagi e o mexicano Hugo Sánchez. Currículo - No Barcelona, Stoichkov foi campeão espanhol em 1991, 1992, 1993, 1994 e 1997, da Liga dos Campeões em 1992, e da Copa do Rei, em 1997. Na Copa do Mundo de 1994 foi artilheiro com seis gols. ?Essa não é uma homenagem somente para mim, mas para todos os barcelonistas e todos os outros que passaram por aqui?, disse. ?Para mim o Barcelona foi e continuará sendo um clube no qual fiz amigos e seguirei fazendo?.