Stoitchkov deixa seleção búlgara para assumir o Celta O presidente da Federação Búlgara de Futebol, Borislav Mihailov, anunciou nesta terça-feira que Hristo Stoitchkov deixará o comando da seleção do país. Mas no mesmo dia o ex-astro assumiu o comando do espanhol Celta. "Stoitchkov decidiu deixar o cargo. O comitê executivo da Federação se reunirá no próximo domingo 25 de abril para escolher o novo técnico", indicou o presidente da Federação Búlgara. Mas ao que tudo indica, a demissão de Hristo Stoitchkov foi premeditada, pois algumas horas após sair do comando da seleção de seu país, ele assumiu como treinador do Celta. O meia, de 41 anos, que brilhou pelo Barcelona ao lado de Romário, e também jogou no japonês Kashiwa Reysol e no norte-americano DC United, deixa a Bulgária na terceira colocação do Grupo G das eliminatórias para a Eurocopa 2008. Considerado o principal jogador da história do futebol búlgaro, Stoitchkov assumiu o cargo na seleção após a Eurocopa 2004, na qual a equipe não passou da fase de grupos. *Atualizado às 15h25