Stoke City anuncia Mark Hughes como novo técnico Mark Hughes foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Stoke City. Ele voltará a comandar um time do Campeonato Inglês depois de ter decepcionado à frente do Queens Park Rangers na última temporada, liderando a equipe em boa parte da campanha que culminaria no rebaixamento para a segunda divisão - foi demitido em novembro.