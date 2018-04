Stoke City contrata Robert Huth do Middlesbrough O Stoke City contratou nesta quinta-feira o zagueiro alemão Robert Huth do Middlesbrough, em uma transação de quase sete milhões de euros. Os clubes negociam ainda o atacante turco Tuncay Sanli, que tem contrato de mais dois anos com o time rebaixado do Campeonato Inglês na última temporada.