Stoke City conttata o atacante turco Tuncay Sanli O Stoke City confirmou a contratação do atacante turco Tuncay Sanli, que estava no Middlesbrough. Esta é o segundo jogador que chega ao Stoke nesta semana, que estava no recém-rebaixado para segunda divisão inglesa. Na quinta-feira, o clube havia se reforçado com o defensor alemão Robert Huth.