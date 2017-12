Streller se machuca e vira dúvida na Suíça para a estréia O atacante Marco Streller se machucou no treinamento deste sábado e é dúvida para a estréia da Suíça na Copa do Mundo, contra a França, na próxima terça-feira, em Stuttgart. O jogador torceu o joelho após um choque com o companheiro de equipe, David Degen, e foi levado para o hospital, onde vai passar por exames mais detalhados. "Nós já examinamos ele logo após o treino e o quadro já parecia estar estabilizado. Mas nós só saberemos a gravidade da lesão no domingo, depois de olharmos os resultados da tomografia", explicou o médico da seleção suíça, Ronald Grossen. Streller, de 24 anos, já teve uma fratura na perna - que inclusive o afastou da seleção na Eurocopa de 2004. Caso ele não possa realmente jogar, o técnico Jacob Kuhn pode ter problemas para armar o ataque da Suíça. Johan Vonlanthen já foi cortado da equipe também por lesão. Se o ataque pode ganhar um problema, o meio-campo pode ter uma solução, já que o meia Valon Behrami passou por uma segunda tomografia em um músculo que estava inflamado e agora mostra melhoras, segundo o porta-voz Pierre Benoit. "O segundo exame foi muito mais positivo. Os médicos acham que ele estará recuperado bem, apesar de Valon ainda não poder treinar junto com o restante do grupo", disse Benoit. Além da Suíça e da França, o Grupo G tem Coréia do Sul e Togo.