Streller se recupera e é liberado para voltar aos treinos O atacante da seleção da Suíça, Marco Streller, foi liberado neste domingo pelos médicos e poderá participar da partida de estréia de sua equipe, contra a França, na próxima terça, em Stuttgart. Durante o treinamento realizado neste sábado, Streller torceu o joelho após um choque com o zagueiro David Degen e foi levado para um hospital, onde foi submetido a exames mais detalhados. "Existe um hematoma e uma ligeira lesão no ligamento, mas nenhum dano estrutural", informou o médico da delegação suíça, Cuno Wetzel. "Ele ainda deverá sentir dores, mas em princípio está liberado para voltar aos treinamentos". Streller, de 24 anos, deixou de participar da Eurocopa de 2004, realizada em Portugal, em virtude de uma fratura na perna durante a fase de preparação para a competição. Além de Suíça e França, o grupo G conta com Coréia do Sul e Togo, que também se enfrentam na próxima terça, em Frankfurt.