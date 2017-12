´Strip´ promete estremecer Roma A torcida da Roma é a mais fanática do futebol da Itália. Uma semana depois de seu terceiro título nacional, a torcida continua comemorando pelas ruas da capital, com festas improvisadas de dia ou de noite. Uma prévia da grande concentração de torcedores programada para hoje, perto do Coliseu. Para quê? Para acompanhar um strip-tease. Os torcedores estarão reunidos para ver Sabrina Ferilli. Um dos maiores símbolos sexuais do momento ? e torcedora fanática da Roma ?, a atriz deve cumprir hoje a promessa feita antes da definição do campeonato, exibindo-se à torcida. ?Minha filha vai manter o compromisso assumido antes de o campeonato terminar?, assegurou o pai de Sabrina. Por seu lado, o presidente do clube Franco Sensi procurou arrefecer os ânimos: ?Será um evento casto, nada escandaloso.? A conquista do scudetto fez aumentar consideravelmente o número de camisas oficiais da Roma vendidas na última semana ? um total de 130 mil unidades. O CD ?Roma, Campeã da Itália? também bate recordes de procura, com 50 mil cópias adquiridas. Até a edição de um vídeo com todos os gols da campanha foi toda consumida por 25 mil fanáticos em 24 horas. A Roma conta com cinco brasileiros ? Cafu, Marcos Assunção, Émerson, Antônio Carlos e Aldair ? e conquistou o título nacional no domingo passado depois de 18 anos ao vencer o Parma no Estádio Olímpico por 3 a 1. Olympique, por Jardel Jardel, que treina com a Seleção Brasileira em Teresópolis para o jogo contra o Uruguai em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, interessa ao Olympique de Marselha. O anúncio foi do treinador do clube francês, Tomislav Ivic. ?Temos vontade de contar com ele para a próxima temporada, mas temos de estar preparados para a operação.? O atacante defende o Galatasaray de Istambul, mas quer deixar a Turquia. Na temporada passada, fez seis gols na Copa dos Campeões da Europa.