Strongest e Cerro vencem jogos de ida Nos dois primeiros jogos das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana 2005, nesta terça-feira à noite, os times mandantes conseguiram vencer: o The Strongest (BOL) ganhou por 2 a 1 da LDU (EQU) e o Cerro Porteño (PAR) fez 2 a 0 no Defensor Sporting (URU). Com isso, os vencedores jogam com a vantagem de poderem empatar as partidas de volta: no dia 6/9, para Defensor x Cerro (o time paraguaio pode também perder por até um gol de diferença), e 8/9, para LDU x The Strongest.